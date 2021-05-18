Тодоренко крупным планом показала голый живот на позднем сроке беременности и рассказала о похудении

“Когда я шла рожать (74 кг), была уверена, что вернусь домой в весе около 60. Чуда не случилось. Дома весы показали 67. Цели похудеть у меня не было, но очень хотелось прийти в первичную форму, быть подтянутой, с упругой кожей, а не дряблостями на боках. Учитывая мое стремление кормить грудью (один год и три месяца), результат был заметен не сразу, но уже через три месяца после рождения Майкла я весила 60 кг”, – призналась она.

По словам Тодоренко, первое, на что необходимо обратить внимание, это питание. Оно должно быть сбалансированным. У нее был режим приема пищи каждые четыре часа, а также перекусы, как у ребенка. С 22.00 до 7.00 – только вода, чай и хлебцы по желанию.

“Я прислушивалась к своему организму и ела много овощей, мяса, рыбы, приготовленных с щадящей обработкой. Запеченные, на пару, отварные продукты, но без сахара! Очень важно удалить из своего рациона соусы, добавки, сладкие приправы. Лично я дико грешила поеданием круассанов, потому что очень люблю, соответственно, мое восстановление длилось дольше, чем могло”, – призналась она.

После кормления грудью Тодоренко практиковала интервальное питание: 10 часов ела, 14 часов пила воду и чай. Думала, что будет очень сложно. Когда я находилась дома, мне удавалось придерживаться такого питания, но на работе – сложнее. Также она начала заниматься фигурным катанием. В первые два месяца тренировок она сбросила 7 кг и весила 53 кг.

“Не могу сказать, что в жизни выглядела здоровой, мне комфортнее в весе 55 кг, но они быстро вернулись на отдыхе”, – призналась телеведущая.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Она добавила, что делала регулярные массажи раз в неделю и ходила в баню раз в месяц.

Контекст:

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”. В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу “Кралі в терміналі” на “Люкс FM”. Об этом сообщало издание “Детектор Медіа”.

Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Они оформили отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын Майкл.

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