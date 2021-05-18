 

Силовики пришли в дом, где живет Кличко. Обыск проводили у его соседей снизу

18.05.2021, 10:06, Новости дня
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По его словам, камера видеонаблюдения зафиксировала, что правоохранители находились возле его квартиры, однако сам Кличко в это время был на тренировке.

“Ломились сюда. А сейчас они или испугались, или что… Пошли в другую квартиру”, – сказал он.

Правоохранители сообщили, что приходили к жителям квартиры, которая находится этажом ниже. По словам Кличко, эта квартира принадлежит сотрудникам Оперного театра.

Силовики же говорят, что в этой квартире проводится обыск, так как ее арендаторы используют помещение в своих незаконных целях.

https://www.facebook.com/segodnyaonline/videos/396019868148124/

Контекст:

На прошлой неделе в ряде коммунальных предприятий Киева прошли обыски: в “Киевзеленстрое”, в КП “Спецжилфонд”, в “Киевавтодоре”, в “Киевском институте земельных отношений”, “Киевгорсовете”, в департаментах земельных ресурсов и социальной политики, а также дома у главного архитектора Киева и председателя исполкома партии УДАР.

Обыски на коммунальных предприятиях мэр столицы назвал подавлением местного самоуправления и давлением лично на него и столичную власть.

17 мая “Украинская правда” написала, что юридическое сопровождение атаки на Кличко осуществляет фигурант коррупционного дела, заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

18 мая журналист Юрий Бутусов заявил, что вооруженные силовики проникли в дом, где проживает Кличко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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