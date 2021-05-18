 

Кучеренко: Нацполиция начала расследование премий НКРЭКУ “за высокоинтеллектуальный труд”

18.05.2021, 10:06, Новости дня
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“Прошло больше месяца, как я обратился в правоохранительные органы с требованием расследовать выплату нелегитимным составом НКРЭКУ премий самим себе. Несмотря на очевидное грубое нарушение закона, ни НАБУ, ни ГБР уголовное дело так и не открыли. А значит, коррупция в НКРЭКУ покрывается на высшем уровне. Что касается полиции, то дело открыто, и за это отдельное спасибо. Более того, Счетная палата также пообещала исследовать этот факт в ходе проверки НКРЭКУ”, – написал политик.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает политику премий в Нацкомиссии.

“Очевидно, негодование президента из-за космических зарплат госслужащих – это так, отбыть номер на камеру. А в действительности он вполне не против, что назначенные им же чиновники каждые три месяца выписывают сами себе премии с циничным и наглым обоснованием “за высокоинтеллектуальный труд”. По факту что имеем – все потребители коммунальных услуг в стране скинулись на премии, чтобы члены и участницы НКРЭКУ могли стать наконец официальными миллионерами. В устах миллионеров демагогия относительно рыночных тарифов выглядит пожалуй более убедительной. По сути, членов банально купили за деньги потребителей, чтобы они могли и дальше цинично обеспечивать миллиардные сделки на энергорынке в интересах совершенно конкретных и хорошо известных проходимцев”, – резюмировал Алексей Кучеренко.

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/2263290490473173

Контекст:

Члены тарифной комиссии Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, за 2020 год стали получать в два раза большую зарплату, чем раньше. Как выяснил по данным реестра деклараций “Главком”, сейчас их зарплата составляет до 200 тыс. грн в месяц.

На заседании тарифной комиссии Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 28 апреля было принято решение об увеличении фонда оплаты труда на 2022 год. 

7 марта члены НКРЭКУ приняли решение о назначении себе премий в размере от 200 тыс. до 250 тыс. грн.

16 марта Окружной административный суд Киева обязал Кабмин рассмотреть вопрос увольнения четырех членов НКРЭКУ, в том числе и главы комиссии Валерия Тарасюка. Их законные полномочия истекли в январе 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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