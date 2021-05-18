Джемилев назвал российскую власть “террористическим режимом”

Его выступление с трибуны парламента было посвящено Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

“Снова российская оккупация, снова репрессии, принуждение коренных жителей до выезда со своей Родины, снова массовое заселение полуострова переселенцами из современной России и снова террористический режим, который по многим своим параметрам похож на советский режим в самые жестокие его периоды”, – сказал Джемилев.

Он выразил уверенность, что “рано или поздно оккупант будет изгнан” с украинской территории, и “руки, протянутые на суверенитет и целостность Украины, будут сломаны”.

Контекст:

11 мая 1944 года глава СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Обоснование депортации было подготовлено в отдельной докладной записке наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии. Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан. Возвращаться в Крым они начали после 1990 года.

В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В 2017 году Всемирный конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию геноцидом.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, оккупационные власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

22 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что Россия преследует по политическим мотивам 133 граждан Украины, 78 из них – крымские татары.

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