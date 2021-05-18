МИД оценил шансы США на пересмотр позиции по ДОН

Соединенные Штаты и их союзники еще сохраняют возможность пересмотреть свою позицию по Договору по открытому небу (ДОН), но Вашингтон едва ли ей воспользуется, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Но до тех пор, пока наш закон о денонсации договора не вступил в силу, у американцев еще есть возможность, ну и у союзников, пересмотреть позицию. Хотя, честно говоря, я не очень верю в то, что это произойдет», – передает ТАСС слова Рябкова.

По его словам, шанс на сохранение ДОН минимален. «Этот шанс минимален. Американцы и их союзники упустили очень много времени для того, чтобы этот вопрос решить без суеты ненужной и чрезвычайщины», – сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.

В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.