«Магнит» договорился о покупке «Дикси»

Ритейлер «Магнит» достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited, сообщили в «Магните».

«Магнит»… объявляет, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она (через свое основное операционное дочернее общество – АО «Тандер») может приобрести розничную сеть «Дикси», под управлением которой в настоящее время находится 2 651 магазин в России», – говорится в сообщении «Магнита», передает РИА «Новости».

Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки, передает «Интерфакс» сообщение «Магнита».

Dixy Holding Limited – холдинговая структура группы компаний, управляющих 2,612 тыс. магазинов «у дома» под брендом «Дикси» с выручкой 281,4 млрд рублей за 2020 год и 39 суперсторами «Мегамарт» с выручкой 17,4 млрд рублей.

Президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг сообщил, что компания планирует сохранить бренд «Дикси». «Мы планируем, что бизнес «Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины – работать под существующим брендом. Мы считаем, что персонал магазинов и головного офиса является одной из сильных сторон компании и приветствуем их как часть нашей объединенной команды», – сказал Дюннинг.

Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой, выполнения ряда других условий, согласованных сторонами. Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года.