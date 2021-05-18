 

Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях

18.05.2021, 10:02, Новости дня
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Москва надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я хотел бы надеяться, что американцы подтвердят нашему министру готовность остановить эскалационные циклы, которые мешают нормализации отношений и наметить хотя бы отдельные области для углубления диалога», – цитирует ТАСС Рябкова.

Он выразил надежду, что на первой встрече на полях министерской сессии Арктического совета Лавров и Блинкен обсудят и двустороннюю, и международную повестку дня.

Ранее в Госдепе сообщили, что Лавров и Блинкен могут обсудить проект трубопровода «Северный поток – 2» на полях министерской сессии Арктического совета.

В пятницу Лавров и Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита. До этого Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.

Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу РФ и США.



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