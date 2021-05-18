 

ERR – картошка вместо цветов — центр Тарту украсила овощная клумба

18.05.2021, 9:52, Новости дня
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Специалисты Эстонского института растениеводства засадили картофелем участок размером около 50 квадратных метров в центре города Тарту. Как передаёт ERR, цель данного мероприятия — немного приблизить сельскую жизнь к горожанам, некоторые из которых, по словам организаторов акции, вообще не знают, как выглядит растущий картофель.


Reuters

Обычно в парке между универмагом Tartu Kaubamaja и театром «Ванемуйне» летом растут цветы, но в этом году там решили высадить картофель. Как передаёт ERR, специалисты Эстонского института растениеводства засадили картофелем участок размером около 50 кв.м в центре Тарту.

Цель данного мероприятия — немного приблизить сельскую жизнь к горожанам.

«Возможно, кто-то больше вообще не знает, как выглядит растущий картофель. Посадим, чтобы и горожане видели. По-моему, здесь у них очень благоприятные условия для роста, если только этот шум и жители города не будут мешать», — рассказала научный сотрудник института Терье Тяхтъярв.

Летом, после открытия «свободного от автомобилей» бульвара, институт растениеводства собирается дополнительно посадить в этом месте овощи, например, помидоры.



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