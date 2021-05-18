Володин: Дума 18 мая рассмотрит поправки о поддержке семей с детьми

Важно сделать все, чтобы семьи получали дополнительные выплаты с 1 июля этого года, написал председатель ГД. “Постараемся выйти на принятие закона как можно раньше», — добавил Володин.

Инициативы подготовлены в рамках исполнения послания президента Федеральному собранию. Одна из поправок предполагает выплату пособий на детей от восьми до 16 лет. Такое право будет у единственных родителей или тех из них, кто получает алименты по решению суда. Ежемесячная выплата составит 50% прожиточного минимума для детей в зависимости от региона.

Другая поправка поддержит будущих мам, вставших на учет после шести месяцев беременности. Женщины будут получать ежемесячную выплату, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе.

Также воспитывающие детей до семи лет родители смогут рассчитывать на увеличенные больничные по уходу за ребенком. Сумма составит 100% среднего заработка вне зависимости от стажа.