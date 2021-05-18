Стрижемся к лету покороче: стрижка “шапочка” обещает покорить 2021 год (фото)

Поскольку ритм современной жизни очень интенсивный, на уход за длинными волосами не всегда хватает времени. Именно поэтому короткие стрижки стали весьма популярными среди представительниц прекрасного пола. В наше время стрижка гриб является одной из самых востребованных. Другие ее названия – это шапочка и чаша. Ее особенностью являются равномерно подстриженные по бокам и сзади волосы. Пряди на макушке при этом остаются длинными. Визуально готовый результат немного напоминает шляпку гриба. Эта современная стрижка имеет большое количество разновидностей, поэтому может выглядеть по-разному.

Лохматый гриб

Такая прическа в Голливуде была самой популярной в прошедшем году. Если вы думаете, что она не стоит вашего внимания, достаточно одного взгляда на работу модели Пейтон Найт, чтобы вы поменяли свое мнение. Такая стрижка на короткие волосы подходит девушкам с овальной или треугольной формой лица.

Срезанный гриб

Когда дело доходит до коротких стрижек, Срезанный гриб является одним из абсолютных фаворитов. Стрижка открывает нижнюю часть лица. Поэтому она не подойдет девушкам, имеющим четко очерченные скулы или чересчур выступающий подбородок.

Текстурированный гриб

Если вы имеете густые волосы, можете максимально использовать это преимущество, сделав текстурированную короткую стрижку. Прическа получается стильной и объемной. Не забудьте дополнить этот образ модными и стильными солнцезащитными очками.

С выбритыми волосами

Такая прическа обязательно понравится любителям коротких стрижек. Основной ее особенностью являются выбритые виски и затылок. Стрижка подчеркивает независимый и волевой характер девушки.

Винтажный гриб

Попробуйте эту гладкую модную стрижку. Она подходит романтичным барышням. Данная стрижка отличается тем, что она выполняется на средние волосы.

Гриб и повязка

Думаете, такая прическа ограничивает возможности для укладки? Это не так! Украсьте свою прическу оригинальной повязкой.

Использование некоторых аксессуаров для волос улучшит ваш стиль и добавит привлекательности. Повязка должна гармонично вписываться в образ и соответствовать одежде.

Парижский гриб

Эта стрижка невероятно женственная и красивая благодаря увеличенной длине прядей сзади и по бокам. Для придания прическе завершенности закрутите концы волос внутрь.

Гриб и пикси

Вы хотите сделать себе короткую стрижку, но не знаете, что выбрать, гриб или пикси? В этом случае вы можете выбрать переходной стиль, сочетающий в себе элементы обеих причесок. Он градуирован, как пикси, и имеет округлый срез, как гриб.

Пепельный гриб

Существует множество интересных способов поиграть с цветом волос. Попробуйте холодный пепельный или яркий серебристый оттенок.

Модная стрижка шапочка или гриб подходит женщинам любого возраста. Она помогает визуально сделать лицо моложе и привлекательнее. Такая стрижка подразумевает челку, которая может иметь разную форму, быть длинной или короткой, ровной или в виде арки. Наличие челки обязательно. Поэтому дамам, которые ее не носят, лучше выбрать другую стрижку.