Постановлением Сергея Аксёнова вводится плата за проезд по территории Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал постановление о вводе с 1 июня платы за проезд по территории полуострова.

По его словам, после открытия Крымского моста транспортный поток резко увеличился, что создаёт повышенную нагрузку на региональные автодороги, большинство из которых были построены в советское и украинское время.

– Мы всегда рады видеть миллионы гостей в Крыму, но вынуждены отметить, что автомобилисты наносят ущерб дорожному покрытию. Чтобы возместить убытки и привести в порядок всю дорожную сеть принято решение о введении платы для автомобилей из регионов. Тариф будет действовать с 1 июня по 1 сентября, когда в регионе повышенный трафик, – заявил Аксёнов.

В Минтрансе республики уточнили, что тариф за использование крымских дорог в летнее время составит 1 рубль за километр. На пунктах технического контроля, расположенных на въезде и выезде Крымского моста, на транспортное средство будет прикрепляться техническое устройство, позволяющее произвести точный учёт километража. При выезде с полуострова каждому гостю будут вручатся квитанция и памятный магнитик с достопримечательностями Крыма.

– Мера поможет и развитию туризма, и поспособствует улучшению региональной инфраструктуры. Автомобилисты, в свою очередь, смогут тщательнее распланировать свой отдых и маршрут путешествия. Это улучшит экологическую ситуацию. Кроме того, они имеют возможность добраться в интересующее их место в составе экскурсионной группы, воспользовавшись общественным транспортом или пешком, – заключил глава Крыма.

—