 

Вероятность заражения SARS-CoV-2 на приеме у стоматолога оказалась ниже ожидаемой

18.05.2021, 9:12, Разное
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Ученые из Университета штата Огайо (Ohio State University) поставили перед собой цель определить, может ли слюна, выделяемая пациентами во время стоматологических процедур, создавать аэрозоли с вирусными частицами. Для этого они собрали образцы слюны 28 пациентов и образцы микробиоты с поверхностей в стоматологическом кабинете, которые выделялись во время ультразвуковой чистки зубов, остеотомии имплантатов и различных восстановительных процедур. Ученые также сравнили состав водного раствора, который используется во время чистки зубов, и жидкость для полоскания рта до использования и спустя 30 минут после.

Исследование генетического состава микроорганизмов показало, что водный раствор, используемый во время чистки, а не слюна, был основным источником распространения бактерий и вирусов. В образцах слюны 19 пациентов, которые переносили SARS-CoV-2 бессимптомно, были обнаружены частицы патогена, однако их не было в выделяемых аэрозолях. Ученые сделали вывод, что риск заражения на приема у стоматолога крайне невелик, особенно с учетом качественных систем вентиляции и дезинфекции, которые используются в таких кабинетах.

«Однако мы не должны упускать из виду тот факт, что этот вирус распространяется через аэрозоль, и разговоры, кашель или чихание в стоматологическом кабинете по-прежнему могут нести высокий риск передачи болезни», — сообщили авторы исследования.

Ученые также напомнили о том, что во время пандемии необходимо уделять особенное внимание здоровью зубов и полости рта, поскольку пародонтит связан с повышенным риском заражения и тяжелого течения COVID-19. Так, недавнее исследование показало, что пациенты с проблемными деснами имеют более чем трехкратный риск осложнения при COVID-19. У них в 4,5 раза больше шансов попасть на аппарат искусственной вентиляции легких и почти в девять раз выше вероятность летального исхода.

Кроме того, у пациентов с заболеваниями воспалительные маркеры в крови были значительно выше, чем у людей, не имеющих таких проблем. По мнению авторов исследования, это может указывать на то, что имеющийся воспалительный процесс может ухудшать течение COVID-19.



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