Разведенная Кристина Асмус пожаловалась на бессонницу

Популярная российская актриса Кристина Асмус пожаловалась фанатам на постоянную бессонницу. Она рассказала, что в сутки спит не более двух часов. Пост на эту тему бывшая супруга Гарика Харламова опубликовала в социальной сети Instagram.

Кристина Асмус сообщила, что ее сон стал очень поверхностным. Когда у звезды сериала «Интерны» есть возможность лечь и отдохнуть, сделать это не получается. Артистка ворочается в постели около трех часов, постоянно просыпается, встает за несколько часов до будильника, а потом трудно засыпает.

Примечательно, что ранее сон Кристины Асмус был крепким. Она могла прилечь отдохнуть в любом месте, даже там, где было шумно и горел свет. Сейчас знаменитости побороть бессонницу не помогают даже таблетки.

Асмус спросила у подписчиков, сталкивался ли кто-либо из них с подобной проблемой. Она попросила поделиться опытом ее решения. Публикацию актриса сопроводила серией необычных фотографий, сделанных в черно-белом цвете. На них она предстала в классическом костюме и топе.

В комментариях фолловеры пришли к выводу, что Асмус просто не хватает мужчины рядом. Они связали появление данных проблем с разводом знаменитости.