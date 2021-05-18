 

Разведенная Кристина Асмус пожаловалась на бессонницу

18.05.2021, 9:10, Разное
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Популярная российская актриса Кристина Асмус пожаловалась фанатам на постоянную бессонницу. Она рассказала, что в сутки спит не более двух часов. Пост на эту тему бывшая супруга Гарика Харламова опубликовала в социальной сети Instagram.
Кристина Асмус сообщила, что ее сон стал очень поверхностным. Когда у звезды сериала «Интерны» есть возможность лечь и отдохнуть, сделать это не получается. Артистка ворочается в постели около трех часов, постоянно просыпается, встает за несколько часов до будильника, а потом трудно засыпает.

Примечательно, что ранее сон Кристины Асмус был крепким. Она могла прилечь отдохнуть в любом месте, даже там, где было шумно и горел свет. Сейчас знаменитости побороть бессонницу не помогают даже таблетки.

Асмус спросила у подписчиков, сталкивался ли кто-либо из них с подобной проблемой. Она попросила поделиться опытом ее решения. Публикацию актриса сопроводила серией необычных фотографий, сделанных в черно-белом цвете. На них она предстала в классическом костюме и топе.

В комментариях фолловеры пришли к выводу, что Асмус просто не хватает мужчины рядом. Они связали появление данных проблем с разводом знаменитости.



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