 

Длинный рабочий день ежегодно убивает более 700 тыс. человек – исследование

18.05.2021, 9:08, Новости дня
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Согласно отчету, продолжительный рабочий день привел к 745 тыс. смертей: 398 тыс. от инсульта и 347 тыс. от ишемической болезни сердца в 2016 году. В период с 2000-го по 2016 год количество смертей от сердечных заболеваний в результате продолжительной работы увеличилось на 42%, а от инсульта – на 19%.

Как отмечает ВОЗ, особенно угрожающие показатели смертности у мужчин (на них приходятся 72% смертей), людей, живущих в регионах западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии, а также работников среднего и пожилого возраста. Большинство зарегистрированных смертей приходилось на людей в возрасте 60–79 лет, которые работали по 55 часов или более в неделю в возрасте от 45 до 74 лет.

В исследовании делается вывод о том, что работа 55 или более часов в неделю, по оценкам, на 35% повышает риск инсульта и на 17% – риск смерти от ишемической болезни сердца по сравнению с работой 35–40 часов в неделю.

Кроме того, количество людей, работающих сверхурочно, увеличивается и в настоящее время составляет 9% от общей численности населения во всем мире. Эта тенденция подвергает еще больше людей риску потери трудоспособности и преждевременной смерти, отмечают в ВОЗ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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