 

“Она боится, что папа ее убьет”. Волочкова сделала заявление о 15-летней дочери

18.05.2021, 9:08, Новости дня
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“Арише не понравилось, что я сказала правду про ее папу… Я стала злейшим врагом. Мой номер телефона заблокирован с их стороны. Мне иногда хочется просто разрыдаться от предательства, разочарования и чувства большой несправедливости”, – жаловалась балерина.

Волочкова добавила, что приглашает дочь выступать вместе с ней на одной сцене, поскольку Ариадна хорошо поет.

“Я всегда Аришу настраиваю на уверенность в себе, говорю ей, что она очень сильный человек. Как мать я исполнила все свои обязательства. Самая главная роль, которую я исполнила в своей жизни, это роль матери. И я исполнила ее достойно”, – заверила Волочкова.

По мнению балерины, ее дочери угрожает опасность.

“Моя дочь сейчас живет со своим отцом в аду и запрещает мне об этом говорить. Она боится, что папа ее убьет, сделает ей плохо, если я расскажу об этом на всю страну”, – заявила Волочкова.

Контекст:

Ариадна Волочкова – единственная дочь балерины. Ее отец – бизнесмен Игорь Вдовин. Свадьбу с ним Анастасия Волочкова сыграла 7 июля 2007 года, в 2008-м пара рассталась. Ариадна родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но заявила в сентябре 2020 года, что он альфонс, а их брак был недействительным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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