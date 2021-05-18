В США создали секретную армию на 60 тысяч бойцов – СМИ

По данным издания, в этом формировании в десять раз больше человек, чем подпольных сотрудников ЦРУ. “Тайные” солдаты работают как внутри США, так и за рубежом, выполняя задание в военной форме или под видом гражданских.

По информации Newsweek, в этой программе участвуют около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят на нее более $900 млн. Они якобы создают фальшивую документацию, оплачивают счета и налоги сотрудников, работающих под вымышленными именами, а также создают специальные устройства для прослушивания и слежки “в самых отдаленных уголках Ближнего Востока и Африки”.

Журналисты подчеркивают. что более половины секретных войск составляют силы специального назначения армии США, главная задача которых – преследовать террористов в зонах боевых действий от Пакистана до Западной Африки, однако часто они работают и в тылу “противника” в таких странах, как Северная Корея и Иран. Вторая по величине составляющая этих “секретных” войск – это специалисты военной разведки.

Самая новая и быстрорастущая группа секретной армии – “кибер-бойцы”. Они работают под вымышленными именами и собирают в интернете разведданные, а также могут участвовать в кампаниях влияния в соцсетях.

По мнению авторов расследования, эта тайная армия нужна США не только для борьбы с террористами, но и для увеличения конкурентных возможностей в гибридной войне с Россией и Китаем.

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