В Украине за последние сутки чаще делали вторую прививку от коронавируса, чем первую

Согласно данным министра, больше всего доз ввели в Киеве – 1963. Меньше всего – в Луганской области, 372.

С начала кампании по вакцинации в стране привили 948 332 человека, из них 27 454 получили обе дозы (двое первую дозу получили за рубежом) и завершили иммунизацию.

Степанов отметил, что в понедельник вакцинацию проводили 266 мобильных бригад и 406 пунктов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/928387857704210

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, 17 мая большинство прививок – 9060 – были завершающими, то есть второй дозой.

Вторые прививки чаще делали вакциной Pfizer (4832), первые – препаратами AstraZeneca (6499).

Контекст:

16 мая в Украине сделали 2230 прививки от коронавируса.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Пока в Украину завезли около 2,2 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. Степанов утверждает, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

По данным Госстата, на 1 января 2021 года население Украины – более 41 млн 588 тыс. человек.

—