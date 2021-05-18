Китай начал ракетный обстрел городов Сицзян-Уйгурского автономного округа

Народно-освободительная армия Китая начала массированный обстрел Урумчи и других городов, расположенных в Сицзян-Уйгурском автономном округе, высокоточным ракетным оружием.

За первый час бомбардировки было выпущено свыше 4600 ракет класса «земля-земля».

Как пояснили в руководстве НОАК, ракетный обстрел ведётся в рамках антитеррористической операции в ответ на враждебные действия проживающих в провинции уйгуров. Целью бомбардировки является разрушение жилых домов в кварталах, где проживают руководители уйгурского сепаратистского движения, а также электростанций, мостов и других объектов инфраструктуры. По мнению китайского руководства, международное сообщество должно одобрить такие действия, которые предпринимаются в соответствии с израильским опытом в конфликте в Секторе Газа.

– Мы были приятно удивлены, когда [госсекретарь США Энтони] Блинкен заявил, что бороться с исламскими экстремистами при помощи ракетных обстрелов – это правильная и законная практика. Надеемся, что Америка и их союзники по достоинству оценят то, как КНР перенимает опыт ведущих ближневосточных демократий в борьбе с экстремизмом. Уйгурские лидеры зачастую скрываются в жилых домах, больницах и детских садах, поэтому прежде, чем уничтожать их, мы делаем по этим зданиям предупредительные выстрелы из малокалиберных миномётов, чтобы мирные жители успели эвакуироваться, – рассказал генерал 740-й артиллерийской бригады НОАК генерал-майор Лянь Вэйбин.

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