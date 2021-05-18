Израиль сбросил на подземные объекты ХАМАС в Газе 110 бомб

В ночь на 18 мая 62 израильских истребителя сбросили 110 управляемых снарядов на 65 военных объектов, входящих в систему подземных коммуникаций ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

«Истребители и БПЛА в четвертый раз нанесли удары по системе тоннелей террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе удара 62 истребителя поразили 65 террористических целей с использованием 110 единиц управляемого вооружения», – говорится в заявлении военных.

Там также сообщили, что палестинские радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильским городам 3 440 ракет, 500 снарядов упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО «Железный купол», передает ТАСС.

Ранее глава Генштаба Израиля приказал продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.