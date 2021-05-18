Нефть подорожала на ожидании роста спроса

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут на фоне оптимизма в отношении перспектив роста спроса на сырье в ключевых регионах, таких как США.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,33% – до 69,69 доллара, цена июльских фьючерсов на WTI поднялась на 0,33% – до 66,5 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI выросла на 0,36% – до 66,51 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть уверенно растут во вторник утром на фоне оптимистичных настроений по поводу перспектив роста спроса в ключевых регионах, таких как США, несмотря на вспышки COVID-19 в некоторых частях Азии. Инвесторы ожидают, что спрос на топливо будет расти по мере ускорения процесса вакцинации в крупных странах и повышения мобильности.

Инвесторы также обратили внимание на то, что спрос на топливо растет вследствие возобновления внутреннего туризма в США. Согласно данным Управления транспортной безопасности, количество пассажиров, проходящих регистрацию через службу безопасности в аэропортах США, в воскресенье выросло до 1,85 млн, что является максимальным показателем с начала марта 2020 года.