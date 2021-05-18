 

Нефть подорожала на ожидании роста спроса

18.05.2021, 9:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут на фоне оптимизма в отношении перспектив роста спроса на сырье в ключевых регионах, таких как США.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,33% – до 69,69 доллара, цена июльских фьючерсов на WTI поднялась на 0,33% – до 66,5 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI выросла на 0,36% – до 66,51 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть уверенно растут во вторник утром на фоне оптимистичных настроений по поводу перспектив роста спроса в ключевых регионах, таких как США, несмотря на вспышки COVID-19 в некоторых частях Азии. Инвесторы ожидают, что спрос на топливо будет расти по мере ускорения процесса вакцинации в крупных странах и повышения мобильности.

Инвесторы также обратили внимание на то, что спрос на топливо растет вследствие возобновления внутреннего туризма в США. Согласно данным Управления транспортной безопасности, количество пассажиров, проходящих регистрацию через службу безопасности в аэропортах США, в воскресенье выросло до 1,85 млн, что является максимальным показателем с начала марта 2020 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.07 / Уроженка Донбасса: Впечатление от Донецка, что это захолустный город на краю жизни

03.02 / Американский адмирал предупредил об угрозе ядерной войны с Китаем и Россией

03.12 / Антонов допустил возможность оперативного продления СНВ-3

21.07 / Россия и Китай – соперники лишь в теории

24.08 / National Interest – новая холодная война с Китаем выйдет США боком

20.08 / Анонсирован запуск программы профориентации школьников в Коми

13.09 / Зюганов счел идею «ре-использования» мавзолея Ленина провокацией

17.07 / Малышева рассказала о «парализованном страхе» жителей Нью-Йорка

09.08 / Российские вертолеты приняли участие в тушении лесного пожара на Кипре

07.12 / Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика