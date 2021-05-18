 

Путин и Си Цзиньпин в среду запустят совместный ядерный проект

18.05.2021, 9:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин в среду, 19 мая, по видеосвязи примет участие с председателем Китая Си Цзиньпином в церемонии начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна в КНР.

«19 мая 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином примет участие (в формате видеоконференции) в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В июне 2018 года РФ и Китай договорилась о строительстве новых энергоблоков для атомных электростанций. Росатом спроектирует ядерный остров станции «Сюйдапу» в Китае, а также поставит ключевое оборудование для четырех блоков АЭС – два для «Сюйдапу» и два для станции «Тяньвань». Строительство планировалось начать в декабре 2020 года, пишут «Ведомости».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.12 / “Страшный сракопад”, “Люди падают, машины разбиваются”. Соцсети делятся видео и обсуждают гололед в Киеве

13.05 / Видео: Болгары опять переходят на сторону Гитлера

13.07 / Аллерголог рассказал, что могло спасти погибшую на свадьбе в Москве невесту

24.06 / «Торнадо-С» и ТОС-2 впервые приняли участие в параде в Москве

12.12 / “Президент не может выйти из роли”. Рябошапка заявил, что Зеленского устраивает ситуация со скандалом вокруг Татарова

05.01 / Киевские новогодние локации не будут работать во время локдауна – городская администрация

01.08 / Организатора перевозки микроавтобусом арестовали по делу о смертельной аварии в Крыму

16.02 / «Вести» подвели грустные итоги первых пяти лет свободной торговли Украины и ЕС

24.10 / Школьницу в Москве изъяли из семьи из-за шутки о немытой посуде

15.04 / Меркель присоединится к переговорам Зеленского и Макрона в Париже по видеосвязи – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика