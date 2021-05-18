Лето близко — Турция и РФ погрузились в «туристическую дипломатию» на фоне коронавируса

Турция отправила в Москву делегацию из высокопоставленных чиновников с целью обсудить вопрос снятия ограничений на авиаперелёты между двумя странами на фоне приближения горячего туристического сезона, пишет Daily Sabah. Как отмечает газета, ранее РФ фактически заморозила авиасообщение с Турцией по причине обострения в стране эпидемиологической обстановки.



Reuters

Делегация во главе с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсой отправилась в Москву, чтобы обсудить со своими российскими коллегами вопрос ограничения на авиаперелёты, которые ранее ввела РФ на фоне пандемии коронавируса. Важность этого визита для Анкары обуславливается тем, что РФ является для Турции главным партнёром в плане туризма, пишет Daily Sabah.

Турецкая делегация должна прибыть в понедельник, в то время как Анкара ослабила коронавирусные ограничения ввиду снижения числа новых случаев заболевания COVID-19. Подобная динамика даёт некоторую надежду на то, что летний туристический сезон всё же удастся.

В состав делегации вошли пресс-секретарь и советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, а также заместитель министра здравоохранения Толга Толунай.

Ранее РФ — страна, из которой в Турцию приезжает наибольшее количество гостей, — приостановила большинство авиарейсов до июня, указав на рост количества случаев заболевания коронавирусом. С учётом новых ограничений между Москвой и Стамбулом курсируют только два рейса в неделю.

При этом в свете этих событий Анкара заявила, что решение Москвы о фактической заморозке авиасообщения сломало планы 500 тыс. туристам, которые собирались посетить страну в период с апреля по июнь. В прошлом году в Турцию приехало 2,1 миллионов россиян, а за год до пандемии эта цифра составила около 6 миллионов человек.

В прошлом месяце правительство Турции ввело тотальный общенациональный локдаун с целью обуздать рост показателей заболеваемости и смертности, что в свою очередь должно было помочь спасти туристический сезон и гарантировать приток так необходимой Анкаре иностранной валюты. Между тем, правительственные ограничения принесли свои плоды: количество новых случаев заболевания резко снизилось до почти 10 тыс. в день с пикового показателя в 63 082 месяц назад.

Турецкая делегация также собирается обсудить вопрос поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее Анкара сообщила, что подписала сделку по приобретению 50 миллионов доз российской прививки, партии которой начнут поступать уже в этом месяце. Кроме того, предполагается, что «Спутник V» будет также производиться и на турецких мощностях.