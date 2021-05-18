 

Закончить как можно скорее — Египет начал работы по расширению Суэцкого канала

18.05.2021, 8:54, Новости дня
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Египет начал работы по расширению и углублению Суэцкого канала с тем, чтобы он стал полностью двусторонним, что в будущем поможет избежать заторов в транспортной артерии, пишет The Guardian. Как отмечает газета, расширение канала началось по указанию президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, который призвал закончить работы как можно скорее, чтобы инциденты, подобные затору, вызванному контейнеровозу Ever Given, никогда больше не повторились.


Reuters

Египет начал работы по расширению и углублению Суэцкого канала, что позволит осуществлять полностью двустороннее движение на южном участке транспортной артерии неподалёку от того места, где в марте на шесть дней застрял гигантский контейнеровоз, пишет The Guardian.

Администрация Суэцкого канала на прошлой неделе заявила, что собирается расширить вторую полосу движения на 10 км при планируемой длине в 82 км. Кроме того, компания намеревается расширить и углубить участок одной полосы движения на юге канала.

Работы по каналу начались в соответствии с указаниями президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, который постановил «немедленно приступить к реализации предложенного плана развития канала и составить график по сдаче как можно скорее».

Ранее контейнеровоз Ever Given застрял в южной части канала, простояв там с 23 по 29 марта, что привело к задержке прохода сотен судов и значительным торговым убыткам по всему земному шару.

В рамках нового проекта предполагается расширить двустороннюю секцию канала к югу от Большого Горького озера. Работы будут частично проводиться с помощью крупнейшего на Ближнем Востоке земснаряда под названием «Мохаб Мамиш», который прибыл в Египет в прошлом месяце.

Инцидент с Ever Given нанёс очень чувствительный удар по глобальным цепочкам поставок. Из-за затора в Суэцком канале некоторым судам пришлось идти по длинному альтернативному маршруту, огибая южную оконечность Африки, что повлекло за собой дополнительные расходы.



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