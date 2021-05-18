 

Блинкен не видел доказательств, что в разрушенном Израилем здании действовали боевики ХАМАС

18.05.2021, 8:54, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видел никаких доказательств, говорящих о том, что в разрушенном израильскими авиаударами здании, где работали журналисты агентства AP и канала Al Jazeera, находились боевики ХАМАС, пишет Newsweek. По мнению израильской стороны, данный авиаудар был абсолютно оправдан так как, по её информации, этот дом использовался для ведения военной разведки.


Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видел никаких доказательств, говорящих в пользу того, что члены ХАМАС находились в здании в секторе Газа, в котором работали сотрудники СМИ и которое на выходных было уничтожено в результате израильского авиаудара, пишет Newsweek.

«Вскоре после удара мы запросили у Израиля дополнительные детали, которые могли бы его оправдать, — заявил Блинкен. — Я не видел, чтобы они предоставили подобную информацию».

При этом глава американской дипломатии отметил, что «предоставит другим людям судить как о факте передачи какой-либо информации, так и об итогах её оценки».

Между тем, официальный представитель израильской армии подполковник Йонатан Конрикус сообщил, что Израиль занимается сбором и сортировкой доказательств для США, не указав, однако, конкретного срока, когда Вашингтон получит эти данные.

Кроме того, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль предоставит любые доказательства присутствия ХАМАС в здании, которое стало целью для удара, по разведканалам. При этом, по словам одного высокопоставленного чиновника Госдепартамента, подобная информация действительно может не лечь на стол непосредственно госсекретаря.

Тем не менее, на данный момент ни Белый дом, ни Госдепартамент не подтвердили получение данных, оправдывающих нанесение авиаудара по зданию.

Ранее Израиль разрушил здание, в котором находились бюро агентства AP и канала Al Jazeera, оправдав этом тем, что, по его информации, ХАМАС использовал этот дом для ведения военной разведки. По словам Нетаньяху, здание было «абсолютно логичной целью». При этом премьер-министр пообещал предоставить доказательства, оправдывающие авиаудар, по разведканалам.

В целом израильские авиаудары по Газе привели к уничтожению трёх зданий и гибели, по меньшей мере, 42 человек только в воскресенье. Общее же число жертв с начала крупномасштабного конфликта между ХАМАС и Израилем составило не менее 188 человек в Газе и 8 в Израиле.



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