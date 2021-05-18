Росгвардия предложила фильтровать русофобский контент в интернете

Директор Росгвардии по взаимодействию со СМИ Валерий Грибакин предложил создать в России систему технического отслеживания и фильтрации русофобской информации в сети Интернет.

– Сегодня главное поле битвы — это интернет, но его российский сегмент почти полностью зависит от зарубежных IT-гигантов. В социальных сетях идет огромный поток лжи — на наше государство, нашу историю, наши силовые ведомства. Глобальные элиты устанавливают цензуру на нашей территории. Мы находимся в информационной оккупации. Генеральная задача этой медийной работы заключается в том, чтобы русские стали ненавидеть самих себя, — сказал Валерий Грибакин.

Решить эту проблему представитель ведомства предложил с помощью файрвола.

– Я понимаю, что сейчас скажут, как так можно, где же свобода слова? Однако прикрываться рассуждениями о свободе слова в условиях войны — значит воевать на стороне противника. Какая же это свобода слова, если этим «словом» пытаются искалечить ментальность русского человека? Необходимо в короткие сроки создать устойчивый рунет, сегодня это главный фундамент медийного суверенитета России, – добавил Валерий Грибакин.

По его мнению, информационный суверенитет можно установить только в том случае, если будет сформулирована национальная идеология.

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