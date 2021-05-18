Узнайте, сбудется ли ваше желание: гадание на круге Нострадамуса
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Предлагаем узнать, исполнится ли ваше заветное желание. Для этого потребуется круг Нострадамуса. Гадание очень простое: задайте вопрос, предполагающий ответ “да” или “нет”, после чего закройте глаза и наугад ткните пальцем в экран монитора, на главное фото к материалу. А потом прочтите ответ.
Расшифровка
1. Ваше желание может исполниться, но только при определенных усилиях с вашей стороны.
2. Кто-то мешает вам, из-за чего задуманное исполнится только в отдаленном будущем.
3. Произойдут события, которых вы совсем не ждете. Будьте терпеливы, тогда желание сбудется.
4. Удача в ваших руках. Все задуманное исполнится.
5. Сейчас не ваше время, лучше вести себя скромнее.
6. Вас ожидает много трудностей. Постарайтесь прислушиваться ко мнению близких.
7. Ваша задача сейчас – разобраться с насущными проблемами.
8. Остерегайтесь разочарования и не будьте слишком доверчивыми.
9. Вам потребуется помощь друга, чтобы исполнить желание.
10. Удача на вашей стороне, но будьте осторожны.
11. Пока желание не исполнится. А вам нужно проявить терпение.
12. Сейчас благоприятный период. Возможно, очень скоро вы встретите друга.
13. Скорее желание не сбудется. По крайней мере, исполнится не так, как вы хотели бы. И виновата во всем ваша неуверенность.
14. Да. Пришла пора активных действий.
15. Положитесь на свою удачу и судьбу. События будут развиваться благоприятным образом.
16. Желание исполнится, но не забывайте о том, что целей может быть несколько.
17. Исполнение задуманного под сомнением. Возможно, что загаданное только вам во вред. Рекомендуется прислушиваться к своему внутреннему голосу.
18. Трудности и разочарования в начале. Однако шансы на позитивный исход велики.
19. Удача вам сопутствует, но откажитесь от гнева и недоверия.
20. Ваши планы осуществятся. Вам будет везти.
21. Ваше желание будет достигнуто. Не волнуйтесь и действуйте осторожно.
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