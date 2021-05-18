Узнайте, сбудется ли ваше желание: гадание на круге Нострадамуса

Предлагаем узнать, исполнится ли ваше заветное желание. Для этого потребуется круг Нострадамуса. Гадание очень простое: задайте вопрос, предполагающий ответ “да” или “нет”, после чего закройте глаза и наугад ткните пальцем в экран монитора, на главное фото к материалу. А потом прочтите ответ.

Расшифровка

1. Ваше желание может исполниться, но только при определенных усилиях с вашей стороны.

2. Кто-то мешает вам, из-за чего задуманное исполнится только в отдаленном будущем.

3. Произойдут события, которых вы совсем не ждете. Будьте терпеливы, тогда желание сбудется.

4. Удача в ваших руках. Все задуманное исполнится.

5. Сейчас не ваше время, лучше вести себя скромнее.

6. Вас ожидает много трудностей. Постарайтесь прислушиваться ко мнению близких.

7. Ваша задача сейчас – разобраться с насущными проблемами.

8. Остерегайтесь разочарования и не будьте слишком доверчивыми.

9. Вам потребуется помощь друга, чтобы исполнить желание.

10. Удача на вашей стороне, но будьте осторожны.

11. Пока желание не исполнится. А вам нужно проявить терпение.

12. Сейчас благоприятный период. Возможно, очень скоро вы встретите друга.

13. Скорее желание не сбудется. По крайней мере, исполнится не так, как вы хотели бы. И виновата во всем ваша неуверенность.

14. Да. Пришла пора активных действий.

15. Положитесь на свою удачу и судьбу. События будут развиваться благоприятным образом.

16. Желание исполнится, но не забывайте о том, что целей может быть несколько.

17. Исполнение задуманного под сомнением. Возможно, что загаданное только вам во вред. Рекомендуется прислушиваться к своему внутреннему голосу.

18. Трудности и разочарования в начале. Однако шансы на позитивный исход велики.

19. Удача вам сопутствует, но откажитесь от гнева и недоверия.

20. Ваши планы осуществятся. Вам будет везти.

21. Ваше желание будет достигнуто. Не волнуйтесь и действуйте осторожно.