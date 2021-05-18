 

Это официально: Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости

18.05.2021, 8:26, Разное
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Свершилось! 27-летняя Ариана Гранде вышла замуж. Супругом знаменитой певицы стал ее возлюбленный – Далтон Гомес. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя Арианы. 

Они поженились. Свадьба была маленькой и интимной — меньше 20 человек. Комната была полна любви. Пара и обе семьи очень счастливы, – рассказал изданию People представитель исполнительницы.

О том, что Ариана собирается связать себя узами брака стало известно в декабре 2020 года. Певица объявила о помолвке на своей странице в Instagram, опубликовав серию фотографий с любимым и снимки своего необычного помолвочного кольца –  с крупным бриллиантом и жемчужиной. И уже в апреле появились первые сообщения о грядущем бракосочетании. Уже тогда источники, близкие к паре, говорили, что Ариана и Далтон мечтают о скромной свадьбе. 

Он любит обожать ее и просто делает ее по-настоящему счастливой. Все друзья и родственники Арианы любят его за нее, – добавили инсайдеры.

Накануне торжества, как утверждают все те же друзья пары, “жених и невеста были сосредточены только друг на друге” и проводили почти все время вместе. 

У 27-летней поп-дивы было несколько романов, о которых стало известно общественности. В 2014-ом она встречалась с рэпером Бигом Шоном, через год в 2015-ом начались ее романтические отношения с танцором Рикки Альваресом. С 2016-го она почти два года была девушкой рэпера Мака Миллера, с которым рассталась за четыре месяца до его смерти. Фанаты музыканта увидели связь между двумя этими событиями и долгое время винили Ариану в смерти Мака. В мае 2018 года стало известно, что у Гранде новый бойфренд – известный голливудский ловелас Пит Дэвидс. Летом того же года молодые люди даже обручились, но до свадьбы дело так и не дошло.



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