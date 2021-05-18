Открытие гена цветения в какао может привести к ускорению селекционных стратегий

Исследователи из Пенсильвании впервые идентифицировали ген, контролирующий цветение какао, — открытие, которое может помочь ускорить селекционные усилия, направленные на улучшение этого пораженного болезнями растения.

По словам соавтора исследования Марка Гилтинана, профессора садоводческой ботаники и профессора ботаники Дж. Франклина Стайера, характеристика гена T локуса цветения в какао, ответственного за выработку флоригена — белка, запускающего цветение у большинства растений, — очень важна. молекулярная биология растений. Он ожидает, что это достижение позволит ученым быстрее вырастить устойчивые к болезням деревья, что очень важно, потому что от 20% до 30% урожая какао в мире ежегодно теряется из-за болезней.

«Селекция древесных культур, таких как какао, идет очень медленно и может потребоваться 20 или более лет, чтобы вывести новый сорт», — сказал он. «Знание механизмов цветения может привести к методам ускорения выращивания какао и вывести деревья, которые дают плоды раньше, чем традиционные сорта, что занимает от двух до четырех лет. Каждый год мы приближаемся к этим целям, продолжая изучать молекулярную биологию. дерева какао «.

Чтобы найти ген цветения в какао, ведущий исследователь Сара Прюитт, доктор наук в области растениеводства в Колледже сельскохозяйственных наук, сначала изучила гены, которые, как известно, ответственны за цветение у растения арабидопсис, геном которого широко изучается на протяжении десятилетий. . Прежде чем найти ген цветения какао, она проверила ген цветения арабидопсиса в какао, чтобы увидеть, как развивается растение.

Проверяя свою теорию, она сверхэкспрессировала этот ген, чтобы вызвать очень раннее цветение «ростков» какао в лаборатории, и показала, что эти крошечные цветы производят жизнеспособные зерна пыльцы.

«Чтобы найти ген цветения в какао, мы использовали подход биоинформатики, взяв последовательность гена из Arabidopsis и ища похожие гены в геноме какао», — сказал Превитт. «Я нашел ген какао, который способствует цветению, потому что последовательности очень похожи».

Генетики считают, что функция гена цветения florigen «очень консервативна», — добавил Превитт. «Это означает, что ген чрезвычайно устойчив — он делает то же, что и в геноме каждого растения, на которое вы смотрите», — сказала она. «Ген цветения florigen определенно изучался на многих растениях, и он очень надежен. Он контролирует время цветения».

В выводах, опубликованных 15 мая в BMC Plant Biology, исследователи сообщили о роли гена единственного цветения какао, Flowering Locus T, продемонстрированного анализом экспрессии генов. Они также задокументировали результаты внедрения гена цветения арабидопсиса в какао. Чрезмерная экспрессия этого гена привела к «преждевременному» цветению в культуре ткани какао, объяснили они, что продемонстрировало чрезвычайно похожую функцию генов флоригена и механизмов, контролирующих цветение как у арабидопсиса, так и у какао.

Гильтинан отметил, что открытие гена T локуса цветения какао, хотя и является интригующим на научном уровне, может иметь потенциально значительное влияние в реальном мире, помогая улучшить жизнь миллионов фермеров, выращивающих какао в развивающихся странах, раньше, чем считалось возможным. Он указал, что селекция сортов какао с высокой урожайностью, устойчивостью к болезням, устойчивостью к изменению климата и желаемыми качественными характеристиками является важным компонентом более широкой цели по развитию устойчивых систем выращивания какао.