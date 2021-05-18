Климатическая политика, риск перехода и финансовая стабильность

То, как банки реагируют на климатические риски и неопределенность, может повлиять на финансовую стабильность, а также на переход мира к низкоуглеродной экономике. В новом исследовании, проведенном исследователями из IIASA и Венского университета экономики и бизнеса, изучалась роль, которую ожидания банков в отношении рисков, связанных с климатом, будут играть в стимулировании или препятствовании упорядоченному переходу на низкоуглеродные технологии.

Согласно исследованию, опубликованному в специальном выпуске, посвященном климатическим рискам и финансовой стабильности Журнал финансовой стабильности, банки и их ожидания в отношении рисков, связанных с климатом — и особенно рисков перехода к изменению климата, возникающих в результате беспорядочного внедрения климатической политики, — играют важную роль в успешном переходе к низкоуглеродной экономике, поскольку более низкие затраты на кредит могут сделать зеленые ( низкоуглеродные) инвестиции более конкурентоспособны, что позволяет делать такие инвестиции в больших масштабах. Однако в зависимости от сроков и структуры реализации климатическая политика может также привести к снижению прибыльности коричневых (углеродоемких) фирм, что, в свою очередь, приведет к непредвиденным дефолтам таких компаний. Это может создать кредитный риск для банков и инвесторов, потенциально угрожая финансовой стабильности и привести к кредитному кризису, который также отрицательно скажется на экологичных компаниях, тем самым поставив под угрозу успех упорядоченного перехода на низкоуглеродные технологии.

Авторы объясняют, что они намеревались оценить роль ожиданий банков в отношении связанных с климатом рисков — настроений в отношении климата — в стимулировании или сдерживании перехода к низкоуглеродным технологиям.

«Мы хотели определить, при каких условиях налог на выбросы углерода или фактор, поддерживающий экологичность, могут способствовать зеленым займам и инвестициям в экономику, а также определить условия, которые будут способствовать возникновению нестабильности на кредитном рынке, сосредоточив внимание на кредитных договорах. Кроме того, , мы хотели увидеть, какую роль — если таковая имеется — климатические настроения банковского сектора могут играть в стимулировании или ограничении ожидаемого воздействия климатической политики на «зеленую» экономику и финансовую стабильность », — говорит исследователь IIASA и автор исследования Асьад Накви.

Чтобы проанализировать макрофинансовые последствия и обратную связь климатической фискальной и макропруденциальной политики, исследователи разработали модель согласованного потока запасов, которая использует перспективный подход к ценообразованию климатических рисков в кредитных договорах и кредитах банков. риск, исходящий от фирм. С помощью этой недавно разработанной модели и ее инновационных характеристик исследователи оценили каналы передачи двух основных политик и правил, а именно: углеродный налог и зеленый поддерживающий фактор на кредитном рынке, а также макроэкономические показатели и стабильность.