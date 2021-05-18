Расследование “дела Семенченко” продлили еще на полгода – адвокат

“Продлено досудебное расследование дела на полгода”, – сказал он.

По данным “Укринформа”, в рамках расследования провели уже более 80 обысков и изъяли большое количество оружия.

Контекст:

Вечером 24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.

Семенченко отрицает все обвинения. “Все оружие, которое показали, якобы найденное в этом лагере, было откопано в лесу, к нам не имеет никакого отношения. […] Я и мои товарищи ни в чем не виновны. Все, что происходит сейчас, – спецоперация РФ”, – заявил он.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО. Семенченко арестовали без права залога.

Представители СБУ сообщили, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в “Укроборонпроме” Андрея Рогозу.

Вероятно, на самом деле подозрений уже больше – суд отправил под домашний арест четырех фигурантов дела: бывших добровольцев батальона “Донбасс” Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского.

Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.

Семенченко находится под арестом, срок действия которого истекает 24 мая. 17 мая жена экс-нардепа сообщила, что он в выходные попал в кардиореанимацию.

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