17 мая на Донбассе боевики девять раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

“17 мая в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. […] Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Новолуганское (из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Пески (из минометов 120-го калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов), Зайцево (из минометов 120-го калибра), Опытное (еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Новотошковское (из подствольных гранатометов и стрелкового оружия), Причепиловка (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Авдеевка (из стрелкового оружия).

“На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь”, – подчеркнули в штабе ООС.

С утра 18 мая стрельбы со стороны боевиков не зафиксировано.

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Контекст:

16 мая боевики 15 раз обстреливали позиции Объединенных сил.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года.

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