За сутки в Украине скончалось 285 пациентов с COVID-19

“4095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 мая 2021 года. В частности, заболели 235 детей и 162 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано 999 человек, летальных случаев – 285, выздоровели 17 751 человек”, – написал он.

Сутками ранее в стране подтвердили 2136 новых случаев COVID-19 и 109 смертей.

По данным Степанова, в понедельник в Украине сделали 61 110 тестов на коронавирус, из которых 30 693 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицирований обнаружили в Донецкой (428) и Ровенской (425) областях, а также в Киеве (425).

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 160 095 случаев коронавирусной инфекции, скончались 48 469 пациентов с COVID-19, выздоровели 1 882 344 человека.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/928387857704210

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая 2021 года Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны эпидемии. Глава Минздрава отметил, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

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