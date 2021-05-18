“Накидывают дерьмо на вентилятор”. Притула отрицает, что баллотируется в мэры Харькова

“В последнее время в стране распространяются слухи о том, что я буду баллотироваться на пост харьковского городского головы. И вот сегодня настало время сказать честно и откровенно. Я – нет!” – заявил шоумен.

По словам Притулы, он никогда не планировал идти в мэры Харькова. Он уверен, что главой Харькова должен быть человек, который живет в Харькове, он же живет в Киеве.

“Я могу в двух словах рассказать о том, как это дерьмо накидывалось на вентилятор. В конце апреля на нескольких “ватных” Telegram-каналах появилась фейковая информация, что я якобы собираюсь баллотироваться в Харькове. Затем эту инфу разогнали сайты-помойки. Потом кто-то вложил бабла и развесил по Харькову несколько билбордов с моим именем, чтобы их пофоткать и разогнать по второму кругу. Затем под съезд партийцев “Голоса”, который мы проводили 15 мая в Киеве, кто-то пригнал бабушек с плакатами и нарванных блогеров”, – рассказал Притула.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19.

61-летний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

Кернес занимал должность мэра с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии).

Теперь обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Согласно законодательству, новые выборы в Харькове могли быть назначены либо на последнее воскресенье марта, либо на последнее воскресенье октября. В Офисе президента заявили, что в марте выборы не состоятся из-за “чехарды с документами”. В Верховной Раде объяснили, что не могли назначить выборы раньше, поскольку из Харькова пришли не все необходимые документы. Терехов говорил, что узнал об этом из СМИ.

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