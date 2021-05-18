 

Пушков назвал невероятной новую версию взрывов в Чехии

18.05.2021, 8:06, Новости дня
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Сенатор Алексей Пушков усомнился в правдивости новых подробностей расследования взрывов на складе боеприпасов в чешской Врбетице.

«В Праге возникают все более невероятные версии взрывов: теперь нам предлагают поверить, будто хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, видимо, помогли ему их взорвать. Все это давно уже пахнет дурным водевилем. Место ему – не в политике, а в плохом театре», – написал Пушков в Twitter.

Ранее чешские СМИ со ссылкой на следствие по взрывам военных складов во Врбетице сообщили, что владелец компании Imex Group, арендовавшей складской комплекс у чешской армии, Петер Бернатик-младший якобы мог встречаться с сотрудниками российских спецслужб, подозреваемыми в причастности к инциденту.

Тем временем министр юстиции Чехии Мария Бенешова открестилась от заявлений, что существует несколько версий взрывов военных складов во Врбетице. Между тем, президент страны Милош Земан заявил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего инцидента. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш после этого заявил, что полиция расследует только одну версию.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.



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