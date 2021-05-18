Мэр Владивостока объявил об отставке

Мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил вместе с вице-премьером, полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и главой Приморья Олегом Кожемяко принял консолидированное решение о его отставке.

«Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока», – сообщил Гуменюк в Instagram.

Он отметил, что проработал в этой должности более двух лет, за это время командой администрации города было сделано немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства.

«Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы. В любом случае я благодарен всем, с кем я работал, и желаю человеку, который придет на мое место, удачи в достижении результатов на благо жителей города», – написал Гуменюк.

Во вторник Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить Гуменюка написать заявление об увольнении и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные денежные средства на развитие, но качественных изменений не происходит.