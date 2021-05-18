Поставщики предупредили о подорожании чая

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18.05.2021, 8:06, Новости дня
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Поставщики чая 17 мая начали уведомлять розничные сети о возможном повышении цен, после того как 16 мая стало известно о предполагаемом закрытии в индийской провинции Ассам как минимум 90 плантаций. Контрагенты пытаются индексировать закупочные цены на 12% сообщил один из крупных ритейлеров.

«Такие попытки поставщики предпринимают с начала этого года. Но сейчас они активизировались, ссылаясь на сложную ситуацию с коронавирусом в Индии», – сообщил источник «Коммерсанта».

В «Азбуке вкуса» подтвердили обращение поставщиков, в сети не исключили, что цены наверняка повысятся из-за сложной ситуации в Индии. Другие ритейлеры официально сложившуюся ситуацию не комментируют.

Как сообщил изданию гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, РФ является крупным импортером, 90% приходится на черный чай. В 2020 году в Индии произвели 1,256 млн тонн чая, РФ импортировала 147 тыс. тонн.

Пик сезона сбора чая приходится на июнь-август, а значит, на розничных ценах это может отразиться лишь в сентябре, считает Чантурия.

Представитель ГК «Орими Трейд» (производит чаи под брендами Greenfield, Tess, «Принцесса Нури») Мария Драбова не исключает повторения ситуации марта прошлого года, когда Индия полностью прекратила сбор чайного листа, что вызвало дефицит чая на мировом рынке. «В некоторые периоды 2020 года рост цен на сырье достигал 30% по сравнению с допандемийным уровнем», – напоминает она.

По словам Чантурия, если ситуация в РФ с подорожанием чая для конечных потребителей окажется критичной, то власти могут начать контролировать ценообразование, как в случае с подсолнечным маслом и сахаром.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании круп.



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