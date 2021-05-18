20 рисунков, наглядно показывающих разницу между объектами и понятиями, которые все постоянно путают

Не перепутайте! Ведь в мире и в частности в русском языке есть столько парных понятий, которые как бы обозначают одно и то же, но на самом деле нет. Но люди постоянно путаются, и их можно понять. Чем крокодил отличается от аллигатора? А шторы и занавески? А психолог и психиатр? Таких примеров много, и их разницу между собой надо как-то удержать в голове.

В инстаграм-аккаунте под названием «Не перепутай!» с помощью минималистичных рисунков и кратких описаний просто и доступно объясняют разницу между депиляцией, эпиляцией и так далее. Тут всё настолько доступно, что, возможно, отныне вы навсегда запомните разницу.

1. Чем шторы отличаются от занавесок?

2. В чём разница между депиляцией и эпиляцией?

3. Чем отличаются аккордеон и баян?

4. Чем вегетарианец отличается от вегана?

5. В чём разница между бокалом и фужером?

6. Космонавт и астронавт — это одно и то же?

7. Чем отличаются фортепиано, пианино и рояль?

8. В чём разница между фэнтези и фантастикой?

9. Чем паста отличается от макарон?

10. Чем отличаются пословица и поговорка?

11. Чем отличаются виды кофе?

12. Скорее всего, об этом теперь знают все, но вдруг

13. Чем крокодил отличается от аллигатора?

14. В чём различия бальзама и кондиционера?

15. Где Арктика, а где Антарктика?

16. Бутерброд и сэндвич — это одно и то же?

17. К кому идти — к психологу или к психиатру?

18. Чем толстовка отличается от худи?

19. Чем заяц отличается от кролика?

20. Чем дезодорант отличается от антиперспиранта?