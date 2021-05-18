20 рисунков, наглядно показывающих разницу между объектами и понятиями, которые все постоянно путают
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Не перепутайте! Ведь в мире и в частности в русском языке есть столько парных понятий, которые как бы обозначают одно и то же, но на самом деле нет. Но люди постоянно путаются, и их можно понять. Чем крокодил отличается от аллигатора? А шторы и занавески? А психолог и психиатр? Таких примеров много, и их разницу между собой надо как-то удержать в голове.
В инстаграм-аккаунте под названием «Не перепутай!» с помощью минималистичных рисунков и кратких описаний просто и доступно объясняют разницу между депиляцией, эпиляцией и так далее. Тут всё настолько доступно, что, возможно, отныне вы навсегда запомните разницу.
1. Чем шторы отличаются от занавесок?
2. В чём разница между депиляцией и эпиляцией?
3. Чем отличаются аккордеон и баян?
4. Чем вегетарианец отличается от вегана?
5. В чём разница между бокалом и фужером?
6. Космонавт и астронавт — это одно и то же?
7. Чем отличаются фортепиано, пианино и рояль?
8. В чём разница между фэнтези и фантастикой?
9. Чем паста отличается от макарон?
10. Чем отличаются пословица и поговорка?
11. Чем отличаются виды кофе?
12. Скорее всего, об этом теперь знают все, но вдруг
13. Чем крокодил отличается от аллигатора?
14. В чём различия бальзама и кондиционера?
15. Где Арктика, а где Антарктика?
16. Бутерброд и сэндвич — это одно и то же?
17. К кому идти — к психологу или к психиатру?
18. Чем толстовка отличается от худи?
19. Чем заяц отличается от кролика?
20. Чем дезодорант отличается от антиперспиранта?
Смотреть комментарии → Комментариев нет