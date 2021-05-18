НЕЗАБЫВАЕМО УБОГАЯ ЕДА ВРЕМЕН СССР

В советские времена в рационе большинства семей были такие блюда, о которых даже не хочется вспоминать. Одна ели люди их каждый день и даже не задумывались, насколько они ужасны.

1. Разнообразные каши на завтрак.

Каша – самое популярное блюдо для советского завтрака. Оно также часто готовилось, как яичница с колбасой или сосисками. Только крупа всегда дешевле стоила, поэтому была в приоритете.

Советский человек мог есть самые разнообразные злаки: пшеницу, гречку, рис, манку, овсянку. Самое интересное, что ежедневные приемы пищи особенно не надоедали людям. Наверно потому, что о других завтраках и не думали.

В местах общего пользования крупы варились настолько долго, что в конечном счете получалась липка, долговязая масса, которую противно было есть. О пользе каш говорили крайне редко, потому что в семье главной целью завтрака было накормить домочадцев на длительный период. Поэтому порции были настолько большими, что приносили вреда больше, чем пользы.

2. Жареная колбаса и макароны.

Это еще одно классическое блюдо советских времен. Каждая семья знала его и готовила минимум раз в неделю. Это еще один пример нездоровой еды, которая кроме временной сытости не приносила никакой пользы.

Суть заключалась в том, что макароны варились в большом количестве. А вот колбасы, как правило, было значительно меньше. Колбаса вообще в СССР считалась роскошью, поэтому ели ее крайне умеренно, скорее как лакомство к основному блюду. Основные сорта колбасы это докторская и любительская. Самый лучший вариант – это колбаса с салом, она давала макаронном особую пикантность и аромат.

Когда макароны были сварены, их вываливали на сковороду одним большим комком. Заранее обжаривалась колбаса. В таком виде блюдо томилось еще несколько минут, после чего подавалось на стол. Это «лакомство» можно было встретить и в столовых.

3. Тяжелое первое и второе.

В советские времена всегда было принято на обед кушать как первое в виде супа или щей, так и второе. Каждое из этих блюд было очень сытным и калорийным. Все дело в том, что супы всегда варились на мясном бульоне, в них с избытком плавала картошка и другие овощи. После тарелочки такого супа второе есть не всегда хотелось, однако было надо.

На второе, как правило, чаще всего была та же картошка с сосиской или дешевой котлетой. Все всегда елось с хлебом. От этого обед получался еще сытнее и калорийнее.

В столовых при заводах кормили именно так. И чтобы сытости хватило до конца дня, приходилось съедать все. Такое питание очень часто приводило к раннему ожирению особенно среди молодых людей.

4. Сосиски.

Этот заменитель нормального мяса постоянно мелькал в рационе советского человека. Все потому, что в СССР мяса в принципе не было. Точнее, оно было доступно определенному классу людей, которые его очень тихо и быстро скупали. Об этом всегда в союзе ходили перетолки. Ни о каком равенстве уже тогда речи и не было.

Зато сосиски стали прекрасным заменителем нормального мяса. Правда готовились они обычно из мясных жил и обрезков, которые тщательно перерабатывались. Примерно из такого же «мяса» делались и тогдашние котлеты, какими были завалены все столовые.

Зато очень часто от фанатиков СССР можно услышать восхищенные воспоминания о том, какие чудесные были сосиски в те времена, что только тогда-то их делали из настоящего мяса. Да-да! Из мяса. Охотно верим.

Такой мясной заменитель всегда дополнял ужин из картошки, приготовленной несколько дней назад, или тех же макарон, которые комком падали на сковородку. Есть их можно было дома, в столовой, взяв с собой на перекус. Всегда и везде были сосиски.

5. Суп из пельменей.

Этому изобретению советских женщин стоит отдать должное. Готовилось блюдо крайне просто. Брались самые дешевые и невкусные советские пельмени (их было не так –то много сортов), вываливались в кипящую воду и варились там несколько минут. Бульон солили, добавляли перец, лавровый лист. То есть делали все, чтоб хоть как-то придать этому шедевру аппетитный запах.

На самом же деле такие пельмени были отвратительными. Мясо там было ужасное, похожее на маленький слипшийся комок. Да и было его крайне мало. Тесто толстенное и дубовое. Даже после 15-минутной варки оно оставалось, как резина.

Зато получался такой суп довольно сытным. И готовился он просто и быстро. Это всегда было на руку советским хозяйкам, которые после смены на заводе были вынужденные еще стоять у плиты несколько часов.

6. Плов из тушенки – еще один шедевр времен СССР. Почему его не готовили с обычным нормальным мясом? Да потому, что его просто не было, об этом я уже говорил выше. Мясо было доступно только сливкам общества. Поэтому советскому гражданину приходилось выходить из положения при помощи собственной смекалки.

Для этого использовали тушенку. Хорошо, что хоть ее можно было есть. Обычно тушенка предназначалась для содержания военных в армии. Поэтому она была относительно нормальной, в составе чувствовалось мясо.

Такую баночку смешивали с огромным количеством риса. Добавляли туда морковку. На плов это было совсем не похожее. Скорее – на рисовую кашу. Мясо в таком количестве риса терялось и не чувствовалось. Но аромат был неплохим.

7. Салаты из того, что есть в подвале.

Советскому гражданину всегда хотелось чем-то вкусным дополнить свой обед. Нормальных свежих овощей достать было так же не возможно. Поэтому в совке изобретались различные варианты салатов «из того, что есть в подвале». В ход шла свекла, морковь, картошка, соленые огурцы.

По списку этих ингредиентов сразу представляется обычный винегрет. Роскошью было то, если туда добавлялся еще горох. Тогда блюдо получалось и сытнее, и вкуснее. Хотя, на самом деле, такие блюда редко приносили особое удовольствие. Просто чем-то надо было разнообразить обед.

8. Сладкий батон на десерт.

Завершал обед лакомый кусочек, приготовленный из обычного белого или черного хлеба, намазанный сверху маслом и обсыпанный сахаром. Такое блюдо ждали как взрослые, так и дети.