Гренландия становится темнее и теплее из-за того, что снежный покров со временем меняет форму

Согласно исследованию Дартмута, опубликованному в журнале Dartmouth, из-за погодных условий, которые отталкивают снег от частей ледникового щита Гренландии, континент становится темнее и теплее Письма о геофизических исследованиях.

Уменьшение количества свежего светлого снега обнажает более старый и темный снег на поверхности ледяного покрова. Получающееся в результате уменьшение отражательной способности, известное как альбедо, заставляет лед поглощать больше тепла, что также, вероятно, способствует более быстрому таянию.

«По мере того как снег стареет, даже от нескольких часов до нескольких дней, вы получаете это снижение отражательной способности, и именно поэтому свежий снег так важен», — сказал Эрих Остерберг, доцент кафедры наук о Земле в Дартмуте и главный исследователь исследования.

Согласно исследованию, уменьшение количества снегопадов является результатом «атмосферной блокировки», при которой постоянные системы высокого давления зависают над ледяным покровом в течение нескольких недель. Эти системы, число которых увеличилось над Гренландией с середины 1990-х годов, выталкивают снежные бури на север, удерживают более теплый воздух над Западной Гренландией и уменьшают облачный покров, блокирующий свет.

«Это похоже на тройной ударный эффект», — сказал Остерберг. «Все это способствует все более быстрому таянию Гренландии».

Согласно исследованию, в результате выпадает не только меньше снега, но и другой тип снега на поверхности.

По мере того, как снежинки тают или испаряются, они становятся округлыми и менее отражающими, чем новый снег в форме кристаллов. Это приводит к потемнению поверхности снега. По данным исследовательской группы, изменение отражательной способности ледникового щита Гренландии на 1% может привести к потере еще 25 гигатонн льда в течение трех лет.

«Свежий снег выглядит так, как если бы вы рисовали в детском саду или вырезали из листа бумаги — у него все эти действительно острые концы, и это потому, что в атмосфере очень холодно, когда падает снег», — сказал Габриэль Льюис, первый автор исследования, который проводил исследование в качестве кандидата наук в Дартмуте. «Как только он падает и садится на поверхность ледяного покрова под солнцем, он меняет форму, а снежинки со временем становятся больше».

Команда собрала данные для исследования во время двухлетнего похода на снегоходе протяженностью 2700 миль по региону ледникового покрова Гренландии, известному как западная зона перколяции.