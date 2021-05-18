Глобальное землепользование более обширное, чем предполагалось

Люди оставляют свои «следы» на суше по всему земному шару. Эти изменения в землепользовании играют важную роль для питания, климата и биоразнообразия. Ученые из Технологического института Карлсруэ (KIT) объединили спутниковые данные со статистикой за последние 60 лет и обнаружили, что глобальные изменения в землепользовании затрагивают около 32 процентов площади суши. Это означает, что они примерно в четыре раза обширнее, чем предполагалось ранее. Исследователи публикуют свои выводы в научном журнале. Nature Communications.

Будь то вырубка лесов, рост городов, расширение сельского хозяйства или лесовосстановление — изменения в землепользовании разнообразны и во все времена определяли историю человечества. «Чтобы противостоять глобальным вызовам нашего времени, нам необходимо лучше понимать масштабы изменений в землепользовании и их вклад в изменение климата, биоразнообразие и производство продуктов питания», — говорит Карина Винклер из Института метеорологии и климатических исследований — Атмосфера. Отдел экологических исследований (IMK-IFU), KIT Campus Alpin в Гармиш-Партенкирхене. «Фактически, землепользование также играет решающую роль в достижении парижских климатических целей».

Несмотря на доступность спутников, «больших данных» и растущий объем информации, существующие исследования изменений в землепользовании носят лишь фрагментарный характер и ограничены в пространстве или времени. Исследовательская группа из IMK-IFU и Университета Вагенингена в Нидерландах объединила различные данные из бесплатных источников для разработки набора новых карт с высоким разрешением под названием «HILDA +» (Оценка исторической динамики земли +). Он отслеживает и реконструирует глобальные изменения в землепользовании и их пространственно-временные закономерности в период с 1960 по 2019 год с использованием спутниковых данных высокого разрешения и статистики землепользования. «Наша работа очень сложна, поскольку нам приходится иметь дело с очень разными наборами данных», — объясняет Винклер. «Например, если карты землепользования имеют разное пространственное разрешение, временной охват или классификации землепользования, нам нужна стратегия для их гармонизации».

Набор карт показывает, что изменения в землепользовании затронули почти одну треть мировой площади суши всего за шесть десятилетий, то есть они были примерно в четыре раза обширнее, чем это было ранее известно из долгосрочного анализа. «Однако изменения в землепользовании не имеют одинаковых закономерностей во всем мире», — говорит Винклер. В своем исследовании исследователи указывают на различия между Севером и Югом. Следовательно, на Глобальном Севере, например, в Европе, США или России, леса расширились, а площадь пахотных земель уменьшилась, в то время как на Глобальном Юге, например, в Бразилии или Индонезии, площади лесов сократились, а также пахотные земли. по мере увеличения пастбищных угодий.

Другой аспект заключается в том, что скорость изменения землепользования со временем изменилась. В период с 1960 по 2005 год исследователи определили период ускоренных изменений в землепользовании, а примерно с 2006 по 2019 год изменения в землепользовании замедлились. «Этот разворот тенденции может быть связан с растущим значением мировой торговли для сельскохозяйственного производства и с глобальным экономическим кризисом 2007/2008 годов», — добавляет Винклер.

Новые данные о землепользовании могут обеспечить улучшенную базу данных для моделей климата и системы Земля и, таким образом, внести вклад в политические дискуссии о стратегиях достижения устойчивого землепользования в будущем. Данные находятся в свободном доступе и могут быть просмотрены в приложении онлайн-карты.