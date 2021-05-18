Загадка могилы Лилли Э. Грей – «Жертвы Зверя 666»

Зверем с числом 666 в Библии называют Антихриста или, по другой трактовке, одного из ставленников Сатаны – предшественника Апокалипсиса. На протяжении десятков лет странная эпитафия на этой могиле не дает покоя многим любопытствующим.

В тихом и ничем не примечательном месте на кладбище в Солт-Лейк-Сити (США) находится скромное надгробие с чрезвычайно причудливой эпитафией.

Из-за этой надписи, данная могила в течение многих лет вызывала слухи, предположения, любопытство и страх у всех, кто сталкивался с ее жутким посланием.

На могиле Лилли Э. Грей нет особого надгробия и лежит лишь простая плита из коричневого мрамора. На доске указаны ее имя, даты рождения и смерти (6 июня 1881 г. и 14 ноября 1958 г.). А ниже написано то, что и сделало этот камень легендарным: "Жертва зверя 666".

Это все, что вырезано на могиле Лилли Э. Грей, за исключением нескольких цветов (если быть точным, примул, которых часто называют Дьявольским фонарем).

Согласно больничным записям, Лилли умерла естественной смертью. В ее коротком некрологе не было ничего необычного. Другими словами, нет никаких записей или намеков, объясняющих эту загадочную надпись о Звере.

Зверем с числом 666 в Библии называют Антихриста или, по другой трактовке, одного из ставленников Сатаны – предшественников Апокалипсиса.

Муж Лили Грей – Элмер Льюис Грей, мог бы, возможно, дать некоторые ответы, но к тому моменту, когда о странной могиле стало известно широкой общественности, он тоже скончался. К слову, Лилли вышла замуж за Элмера в очень почтенном возрасте, когда ей было 72 года, и Элмер до их брака не раз попадал в тюрьму за правонарушения, что может говорить о нем как о человеке сомнительного поведения с соответственной моралью.

Ришель Хоукс, расследовавшая эту тайну, обнаружила записи об Элмере Л. Грее, датированные 1947 годом, в документе "Заявления о помиловании по уголовным делам". Она также обнаружила заметку из газеты Ogden Standard 1901 года, в которой указывалось, что человек по имени Элмер Грей был арестован и приговорен к пяти дням тюрьмы за кражу зонтика.

"У меня нет возможности узнать, тот ли это Элмер Грей, но дата и его возраст, похоже, подходят", – сообщала Хоукс.

Из-за этого есть многочисленные предположения о том, что Элмер и был тем самым "Зверем", от рук которого прямо или косвенно погибла Лилли.

Еще больше любопытных подсказок можно найти в декоре надгробий Лилли и Элмера. Цветок на могиле Лили – это вечерняя примула, и, согласно символике кладбища, примула, когда ее используют на надгробных плитах, символизирует молодость, надежду, память, вечную любовь и печаль. Однако, напомним, одно из народных прозвищ примулы – Дьявольский Фонарь.

А на надгробной плите Элмера Л. Грея изображены нарциссы, которые также достаточно широко используются в погребальном искусстве, но могут иметь такие негативные ассоциации, как нарциссизм, себялюбие и тщеславие.

Другие версии

Некоторые предполагают, что Лилли просто стала жертвой автомобильной аварии на шоссе 666, которое ранее тянулось через часть штата Юта. Шоссе было известно не только своим названием, но и большим количеством аварий со смертельным исходом, которые происходили на его безлюдных участках.

Сообщается, что в то время, когда Лилли жила в Юте, она могла путешествовать по шоссе, поэтому эту теорию нельзя полностью исключить.

Другая теория предполагает, что Лилли была причастна к последователям Алистера Кроули, которых в Солт-Лейк-Сити в те годы было весьма много. Кроули был очень известным оккультистом первой половины двадцатого века и известно, что Кроули время от времени называл себя "Зверем с числом 666".

Предполагалось, что он был каким-то образом существенно замешан в жизни Лилли и когда та умерла, то он в глазах ее мужа или родственников стал причиной ее смерти.

Однако есть информация, что Лилли не переезжала в Солт-Лейк-Сити до 1950 года, а Кроули умер в 1947 году, то есть Лилли не могла сталкиваться с ним лично.

На протяжении десятков лет странная эпитафия на этой могиле не дает покоя многим любопытствующим. В 2003 году газета Deseret News взяла интервью у исследователя из Исторического общества штата Юта, который объяснил, что им до сих пор не удалось выяснить, почему столь странная надпись находится на надгробии довольно заурядной, судя по документам, женщины как Лилли Грей.

Никто не знает ответов и есть лишь несколько неоспоримых фактов: Лилли переехала в этот район в 1950 году, всего за восемь лет до своей смерти, а когда она умерла, ее могила превратилась в легенду Солт-Лейк-Сити.