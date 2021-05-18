Пилот ВМС США: За 2015-2017 годы я и мои коллеги сотни раз видели скоростные НЛО, и они стали для нас привычным делом

Истребительная эскадрилья Грейвса F/A-18 почти каждый день с 2015 по 2017 год обнаруживала маневренные сферические объекты, летавшие в ограниченном воздушном пространстве возле Вирджиния-Бич.

В прошедшее воскресенье впередаче "60 Minutes" в том числе было показано интервью с бывшим пилотом ВМС США лейтенантом Райаном Грейвсом.

Он рассказал, что он и его коллеги видели странные летающие объекты (он называет их термином "неопознанные воздушные явления – UAP) несколько сотен раз, почти каждый день, в период с 2015 по 2017 годы.

Большинство из этих наблюдений пришли из района Атлантического океана, неподалеку от берега штата Вирджиния, а небольшая часть была сделана рядом с берегом Джексонвилла, штат Флорида.

Грейвс заявил, что они так часто видели эти сверхскоростные объекты, что уже привыкли к их присутствию, однако они его очень беспокоят. Он в частности назвал их угрозой национальной безопасности.

Истребительная эскадрилья Грейвса F/A-18 почти каждый день с 2015 по 2017 год обнаруживала маневренные сферические объекты, летавшие в ограниченном воздушном пространстве возле Вирджиния-Бич.

"Честно говоря, я волнуюсь. Знаете, если бы там находились тактические самолеты из другой страны, это было бы серьезной проблемой", – сказал Грейвз.

С Грейвсом согласился и сенатор Марк Рубио, также выступавший в передаче "60 Minutes". Он предупредил, что НЛО в самом деле представляют серьезную угрозу национальной безопасности и сенаторы больше "не могут над ними смеяться".

"Некоторым из моих коллег очень интересна эта тема, и они почти хихикают, когда вы ее поднимаете. Но я не думаю, что мы можем позволить стигматизации [темы НЛО] помешать нам получить ответ на фундаментальный вопрос".

Рубио заявил, что возможность того, что эти НЛО на самом деле дроны или самолеты конкурирующей военной державы – или другой цивилизации – без разрешения вторгаются в воздушное пространство США, должна привлечь больше внимания и ресурсов.

"Я хочу, чтобы мы отнеслись к этому серьезно и разработали процесс того, как относиться к этому. Я хочу, чтобы у нас был процесс для анализа данных каждый раз, когда они появляются. Чтобы было место, где эти события каталогизируются и постоянно анализируются, пока мы не получим ответы. Может быть, у этого есть очень простой ответ. Может, нет", – сказал Рубио.

В прошлом декабре, когда Марк Рубио исполнял обязанности главы сенатского комитета по разведке, он призвал Пентагон рассекретить отчеты об UAP – неопознанных воздушных явлениях. В результате его расследования было заявлено, что Целевая группа Пентагона по неопознанным воздушным явлениям должна до июня 2021 года доложить о своих выводах Конгрессу.

За последний месяц в сеть было выложено несколько роликов с НЛО рядом с американскими кораблями, "утекших" от военных, а также было получено немало интересных сведений о том, что НЛО в последние годы очень часто преследуют военные корабли США.

В связи со всем этим американское уфологическое общество находится в очень возбужденном состоянии и среди них ходит множество слухов, в том числе о том, что в июне месяце группа Пентагона сообщит нечто очень важное, возможно даже, что она официально признает существование инопланетян.

По словам информатора Луиса Элизондо, также выступившего в "60 Minutes", отчет о неопознанных воздушных явлениях, который скоро будет опубликован, может выявить самые большие провалы разведки США со времен 11 сентября.

Луис Элизондо с 2007 по 2012 годы возглавлял Программу расширенной идентификации аэрокосмических угроз (Advanced Aerospace Threat Identification Program), стоимостью 22 миллиона долларов, созданную тогдашним главой сенатского большинства Гарри Ридом.

Как и Рубио, Элизондо имел доступ к некоторым засекреченным материалам, которые еще не были обнародованы, и он также заявляет, что угроза от НЛО вполне реальна.

"Представьте себе технологию, которая может претерпевать перегрузку от 6 до 700 g, которая может летать со скоростью 13 000 миль в час, которая может уклоняться от радаров и которая может летать по воздуху, воде и, возможно, космосу", – сказал он в интервью "60 Minutes".