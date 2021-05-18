Тодуров: Для медицинской общественности Степанов не просто министр, ему удалось невозможное

Осталось всего несколько часов до голосования в Верховной Раде. Вероятнее всего, где-то наверху уже принято решение, которое продиктовано некоторой “политической целесообразностью” без учета мнения медицинского сообщества.

А зря.

Для медицинской общественности Максим Степанов не просто министр, это человек, который на протяжении своей короткой каденции защищал и поддерживал и медиков и пациентов, отстаивал бюджет, развивал трансплантологию и высокотехнологичную медицину. Он лично объехал по нескольку раз все регионы Украины, решая проблемные вопросы областных и районных больниц.

Совсем не вина Степанова, что безобразная реформа стартовала задолго до его прихода на должность министра. Децентрализация, автономизация, и прочая профанация, создание параллельных, неподконтрольных министру структур практически разрушили управленческую вертикаль и лишили министра эффективного управления.

И даже в этих условиях Степанову удалось сделать невозможное – завоевать доверие и уважение медиков. Не умаляя заслуги многих других, но именно при Степанове мы сделали уже 13 трансплантаций сердца.

Уважаемые народные депутаты, завтра, нажимая кнопку, примите к сведению наше мнение. Откиньте свою “политическую целесообразность”, проявите уважение к людям, которые спасают ваших родителей, ваших детей, да вас самих зачастую.

Источник: Борис Тодуров Официальная страница / Facebook

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