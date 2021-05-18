Гривна уже неделю дорожает относительно доллара

Гривна к доллару подорожала на пять копеек: с 27,61 грн/$ до 27,56 грн/$.

Последний раз стоимость американской валюты повышалась в гривне 11 мая, достигнув 27,76 грн/$.

По отношению к евро курс украинской валюты укрепился на четыре копейки: с 33,48 грн/€ до 33,44 грн/€.

Относительно российского рубля гривна подорожала с 3,74 грн за 10 руб. до 3,72 грн за 10 руб.

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