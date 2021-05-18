 

Гривна уже неделю дорожает относительно доллара

18.05.2021, 7:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гривна к доллару подорожала на пять копеек: с 27,61 грн/$ до 27,56 грн/$.

Последний раз стоимость американской валюты повышалась в гривне 11 мая, достигнув 27,76 грн/$.

По отношению к евро курс украинской валюты укрепился на четыре копейки: с 33,48 грн/€ до 33,44 грн/€.

Относительно российского рубля гривна подорожала с 3,74 грн за 10 руб. до 3,72 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.03 / Установлена причина вымирания пчел

18.04 / Макрон заявил о необходимости определить “четкие красные линии” в отношениях с Россией

20.11 / Международную Букеровскую премию получил писатель из Шотландии

02.10 / МИД Армении сообщил о готовности к переговорам по Нагорному Карабаху

03.12 / Журнал People назвал Гомес человеком года

21.02 / Российский вертолет стал символом крупнейшей на Ближнем Востоке выставки оружия

25.06 / “Ростов” выставит против “Арсенала” основной состав, несмотря на карантин команды

12.12 / В Совфеде резко ответили на призывы украинского дипломата «забрать Крым силой»

15.02 / Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получит турбодизель V6 от Mazda

20.10 / США решили нарастить число ракет в Европе и Азии до уровня РФ и КНР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика