 

Список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины сократился до трех

18.05.2021, 7:10, Новости дня
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Собеседования с кандидатами проходило 13-14 мая.

“Конкурсная комиссия путем открытого голосования приняла единогласное решение рекомендовать следующих трех кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины: Гнатовский Николай Николаевич, Мережко Александр Александрович, Нуриджанян Гаяне Сергеевна”, – отметили в ОП.

Список кандидатов направили в Министерство иностранных дел Украины для внесения в Совет Европы.

В апреле в списке кандидатов были 17 человек.

Мережко – народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Гнатовский – юрист-международник, трижды избирался президентом Европейского комитета по предотвращению пыток, отмечает “Европейская правда”.

Нуриджанян – преподаватель международного и европейского права в Национальном университете “Киево-Могилянская академия”, имеет опыт работы в Международном уголовном суде и в ЕСПЧ.

Контекст:

В ЕСПЧ работают 47 судей – по одному от каждого члена Совета Европы.

Украину в ЕСПЧ с 2010-го года представляет судья Анна Юдковская. Срок ее полномочий истек в апреле 2019 года, но был автоматически продлен до избрания следующего судьи. Украина должна была с помощью конкурса определить трех кандидатов на этот пост и подать их кандидатуры на рассмотрение ПАСЕ.

В 2019 году Окружной административный суд остановил проведение конкурса на избрание судьи ЕСПЧ от Украины. Суд пояснил, что конкурс проходил с грубыми нарушениями.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи ЕСПЧ по правилам, действующим в европейских институтах. Документы принимали до 30 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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