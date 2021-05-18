В Крыму оккупанты массово обходят крымских татар из-за Дня памяти жертв ценоцида – Чубаров

“Российские оккупанты массово обходят накануне 18 мая – Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – дома членов Меджлиса крымскотатарского народа, делегатов Курултая крымскотатарского народа, активистов национального движения и вручают так называемые “предостережения”… Сегодняшние питомцы вчерашних НКВДистов снова хозяйничают в оккупированном РФ Крыму”, – написал он.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3879794248782367

Чубаров разместил фотографию такого предостережения. В нем говорится о недопустимости нарушения российского законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Якобы в “прокуратуру” поступило сообщение о проведении мероприятий “экстремистского характера” именно 18 мая. Планируемые мероприятия оккупанты назвали незаконными.

Контекст:

11 мая 1944 года глава СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Обоснование депортации было подготовлено в отдельной докладной записке наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии. Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан. Возвращаться в Крым они начали после 1990 года.

В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В 2017 году Всемирный конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию геноцидом.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, оккупационные власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

22 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что Россия преследует по политическим мотивам 133 граждан Украины, 78 из них – крымских татары.

—