Байден с женой отчитались о доходах

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию за 2020 год.

Указанный ими годовой доход составил 607 тыс. долларов, федеральные налоги – 157 тыс. долларов. Ставка подоходного налога составила 25,9%. 28 тыс. долларов заплатили в качестве налогов в штате Делавэр, где у супругов есть дом. Жена президента США также заплатила 443 доллара в качестве налогов в штате Вирджиния. Около 5% дохода (примерно 30 тыс. долларов) пошли на благотворительность – деньги получили 10 организаций, передает ТАСС.

Вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф тоже обнародовали налоговую декларацию. Они заявили о 1,6 млн долларов дохода. Подоходный налог составил свыше 621 тыс. долларов (ставка 36,7%), налоги в штате Калифорния – 125 тыс. долларов, в столичном округе Колумбия Эмхофф выплатил около 57 тыс. долларов. На благотворительность потратили 27 тыс. долларов.

Напомним, предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп отказывался публиковать свои налоговые декларации, хотя демократы и требовали предоставить его налоговую отчетность.