 

Любитель тату удалил уши и хранит их в банке

18.05.2021, 6:36, Разное
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Одержимый тату немец вживил себе в руку чип для оплаты в магазинах, сделал операцию по раздвоению языка и отрезал уши. В планах – отрезать кончик носа. Благодаря таким изменениям мужчина чувствует себя уверенней.

Житель Германии Сандро, известный в соцсетях как Mr Skull Face, потратил на изменения своей внешности более шести тысяч фунтов стерлингов. У мужчины татуировки по всему телу, есть пирсинг, импланты во лбу и на руках. Он удалил себе уши и хранит их в банке, пишет Daily Mail.

Уши 39-летний Сандро удалил для того, чтобы его голова была похожа на череп.

Первые изменения во внешности немец сделал в 2007 году после того, как посмотрел телевизионный сюжет, в котором шла речь о человеке с шипами в голове.

"Друзья пытались отговорить меня от модификаций, особенно когда дело дошло до отрезания ушей, но я человек, который любит идти своим путем. Если люди пялятся, мне все равно. Изменения, прежде всего укрепили мою уверенность в себе", – рассказал Сандро.

Так Сандро выглядел до бодимодификаций

Он также вживил себе в запястье чип для бесконтактной оплаты и сделал операцию по разделению языка.

Что касается дальнейших планов, то мужчина настроен сделать татуировку на глазных яблоках и удалить кончик носа.

Немец безработный. Он считает, что ему отказывают в работе, прежде всего, из-за его внешности.



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