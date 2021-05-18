Кипрский виноград хорошо переносит тепло и вкус

Исследователи из Университета Аделаиды обнаружили несколько сортов винограда, произрастающих на Кипре, которые переносят засушливые условия лучше, чем некоторые международные сорта, популярные в Австралии, содержат химические соединения, отвечающие за вкусовые качества, предпочитаемые австралийскими потребителями.

Исследование опубликовано в OENO One следует за более ранними исследованиями кипрских сортов винограда Maratheftiko и Xynisteri, в частности, которые показали, что они хорошо адаптированы к жаркому климату и продолжают хорошо себя чувствовать по мере того, как климат становится жарче.

Ведущий автор и аспирант Александр Коппер из Школы сельского хозяйства, продуктов питания и вина Университета Аделаиды сказал: «В связи с тем, что изменение климата создает большую нагрузку на ресурсы, необходимые для поддержания виноградарства, мировой винодельческой промышленности необходимо исследовать альтернативные сорта винограда. сорта лучше подходят для более жаркого климата.

«Хотя способность переносить более жаркий климат имеет решающее значение для любых рассматриваемых альтернативных сортов, они также должны обладать вкусовыми качествами», — сказал г-н Коппер.

В новом исследовании исследователи рассмотрели роль полифункциональных тиолов, которые представляют собой соединения, влияющие на аромат, обычно известные своим вкладом в «тропический» аромат и вкус Совиньон блан, а в последнее время — Шардоне. В ходе исследования были изучены пять таких тиолов в кипрских винах, включающих белый сорт Xynisteri, и два красных сорта, Maratheftiko и Giannoudhi, сравнив их с австралийскими винами Пино Гри, Шардоне и Шираз.

Исследователи обнаружили, что каждое белое вино содержало соединения, ответственные за ароматы «грейпфрута», «тропических фруктов» и «маракуйи», намного выше их сенсорного порога, тогда как соединения, связанные с «пораженным кремнем» и «мясистыми» характерами, были намного ниже по концентрации. Соединение, отвечающее за аромат, похожий на «жареный кофе», был обнаружен только в Шардоне и четырех винах Ксинистери. Последний тиол с атрибутами аромата «черная смородина» и «самшит» был обнаружен только в Пино Гри и трех винах Ксинистери.

В целом, исследователи обнаружили, что концентрация вкусовых компонентов в кипрских винах была сопоставима с таковой в популярных австралийских винах, таких как Шардоне и Совиньон блан.

Автор-корреспондент Доктор Димитра Капоне, научный сотрудник ARC из Учебного центра ARC по инновационному производству вина при Университете Аделаиды, имеет более чем 25-летний опыт работы в области химии ароматов и вкусов.

Доктор Капоне сказал: «Обнаружение присутствия этих желательных вкусовых соединений в кипрских сортах винограда является захватывающим и открывает дополнительные вопросы относительно их сенсорного вклада в различных концентрациях в кипрских винах».