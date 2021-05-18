Партия пенсионеров попросила государство заняться обучением пожилых людей новым технологиям

В Партии пенсионеров призвали государство взять «на себя ответственность» за обучение пожилых людей пользованию современными средствами коммуникации, чтобы гарантировать социализацию миллионов российских граждан.

В партии напомнили, что многие пожилые люди, для которых современные гаджеты и мессенджеры недоступны или из-за высокой стоимости, или из-за неготовности осваивать новейшие технологии коммуникации, оказались лишенными возможности пользоваться всем спектром услуг, необходимым для нормальной жизни.

«Среди тех пенсионеров, кто освоил компьютер, основными навыками являются работа с текстовыми редакторами и электронной почтой. Крайне незначительна доля тех, кто может сам установить программное обеспечение с использованием языков программирования. Согласно статистическим данным, всего треть людей старшего поколения относится к активным пользователям сети интернет. Чаще всего интернет им нужен для общения в соцсетях и мессенджерах, поиска информации. Среди пенсионеров популярны звонки по видеосвязи. Такой возможностью, предоставляемой современными технологиями, как заказ товаров или услуг онлайн, пользуются всего лишь 10% представителей старшей возрастной группы», – говорится на сайте партии.

Партия пенсионеров считает, что прежде всего, надо научить старшее поколение пользоваться смартфонами. Такое обучение может быть конкретным направлением работы волонтеров или осуществляться в рамках работы службы социального обеспечения. Подобный цифровой патронаж совершенно необходим в момент, когда государство становится «электронным» и грозит тем самым оставить за бортом миллионы своих «аналоговых» граждан.

«Партия пенсионеров считает, что следует как можно активнее преодолевать препятствия, стоящие на пути постижения старшим поколением достижений современной цифровизации. Опыт работы региональных организаций в Приморье, Нижегородской области и Санкт-Петербурге, где осуществляется сбор телефонов для старшего поколения, их обучения работе с гаджетами и программами, наглядно демонстрирует, что новые информационные технологии при соответствующей работе могут превратиться в обычную среду обитания и для представителей старшего поколения», – отмечают в партии.

Новые технологии могут быть созданы только на основе объединения усилий современной творческой молодежи, глубоко проникшей в «айти» мир, и людей старшего возраста, имеющих качественное фундаментальное образование и значительный опыт практической работы. У Российской Федерации, по оценкам Партии пенсионеров, есть не более десяти лет, чтобы объединить общегражданский, трудовой и интеллектуальный потенциал людей разных поколений и взглядов и решить эту задачу.

Татьяна Богданова, Председатель Правления регионального отделения Партии пенсионеров в Нижегородской области считает, что государство должно взять «на себя ответственность за обучение пожилых людей пользованию современными средствами коммуникации. Такой цифровой патронаж является необходимым условием для социализации миллионов пожилых граждан. Это особенно актуально для Нижегородской области, где пенсионеры составляют третью часть населения».